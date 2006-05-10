Иранским женщинам опять запретили спорт

Аятолла Хамении, духовный лидер Ирана, наложил вето на указ президента страны Махмуда Ахмадинеджада об отмене запрета на посещение спортивных мероприятий женщинами.



Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на France Presse. «Мнение высшего духовенства надо уважать, и это решение должно быть пересмотрено», - заявил Хаменеи.



Напомним, что 24 апреля иранский президент подписал указ о прекращении действия наложенного после исламской революции 1979 года запрета. Он призвал "уважать женщин и выделять им лучшие места на самых крупных событиях в мире спорта", а также подчеркнул, что в присутствии женщин и детей болельщики ведут себя на стадионах более прилично.

Однако, как сообщил представитель иранского правительства Голам Хоссейн Эльхам, после выступления Хаменеи Ахмадинеджад подчинился мнению аятоллы.