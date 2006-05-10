Бегать по стадиону голым будет очень дорого

Во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 9 июня по 9 июля, каждый болельщик на стадионе сможет выпить не более 1 литра содержащего алкоголь пива. А любителям выбегать голышом на футбольное поле придется раскошелиться минимум на 100 тысяч евро.



Соответствующие решения были приняты организационным комитетом мундиаля. Однако, по данным ИТАР-ТАСС, последнее слово в вопросе "пить или не пить" останется за полицией, передает NEWSru.com. В настоящее время не планируется делать исключения для матчей, которые рассматриваются как игры повышенного риска. Организаторы турнира уверены, что ответственные за продажу пива на стадионах смогут быстро отреагировать на изменение ситуации.



Ответственный на безопасность в оргкомитете ЧМ-2006 Гельмут Шпан также сообщил, что удалось согласовать с Международной федерацией футбольных ассоциаций сумму штрафа, которую должны будут выплачивать флитцеры (как называют любителей выбегать в ходе матчей голыми на футбольные поля) за возможную потерю времени для трансляции рекламы и другого ущерба. Достигнуто согласие, что речь будет идти о шестизначных суммах, т.е. от 100 тысяч евро.



По словам организаторов, большое профилактическое воздействие в данном вопросе оказало недавнее решение Высшего земельного суда Ростока. Оно признало законным требование местного футбольного клуба "Ганза" к трем флитцерам, выскочившим голыми на стадион, заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, не так давно суд в Дортмунде приговорил "флитцера-рецидивиста" к 6 месяцам тюремного заключения.