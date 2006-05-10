Формула-1: «Тойота» поменяла Гаскойна на Васселона

Команда «Тойота» сегодня подтвердила назначение Паскаля Васселона на должность главы отдела по работе с шасси. Француз был главным кандидатом на этот пост, он заменил Майка Гаскойна, отстраненного от дел после «Гран-при Австралии».



Паскаль Васселон и главный моторист команды Лука Марморини на двоих поделят обязанности технического директора. «Мы уверены в том, что сможем обойтись без технического директора и убрали эту должность из штатного расписания. Разделение полномочий и назначение Паскаля гарантируют нам долгосрочную внутреннюю стабильность, что очень важно для команды,» - заявил глава команды «Тойота» Джон Хауэтт, передает «Спорт Экспресс».