Бокс: Кириллову мстит Дон Кинг

Поражение российского боксера Дмитрия Кириллова в бою за звание чемпиона мира по версии IBF в первом легчайшем весе от никарагуанца Луиса Переса (решением судей - 117:110, 113:115, 113:114) - это месть со стороны легендарного промоутера Дона Кинга за отказ подписать контракт.



Как информирует «Газета.Ru», ссылаясь на «Весь спорт», об этом заявил сам Дмитрий Кириллов, находящийся сейчас в США. «Судьи нагло украли у меня победу, - заявил Кириллов. - Когда ведущий объявил судейские записки, я ему даже не поверил. Подумал: опять подвело не блестящее знание английского языка. Но загудели-засвистели-затопали болельщики, а комментатор канала Showtime, который брал у меня в этот момент интервью, просто впал в ступор. Но изменить что-то было уже невозможным. Я почти уверен, такое решение судей - месть со стороны Дона Кинга, который выступал организатором боксерского вечера. Организовал мое поражение за то, что я отказался подписать с ним контракт, а Перес как раз входит в команду Кинга. После боя один из менеджеров мне откровенно сказал: если бы мы оба были «под Кингом», победу присудили бы мне. Потому что я был сильнее. А так зачем ему отдавать золотой пояс чужаку, который увезет его в далекую Россию? Поэтому два арбитра из лагеря Кинга присудили мне минимальное поражение, а один независимый - уверенную победу».Дмитрий Кириллов, проигравший уже второй титульный бой, также посетовал, что не отправил Луиса Переса, защитивший свой титул третий раз, в нокаут. «Шанс отправить Переса в нокаут я имел еще в начальных раундах. Пару раз достал его очень крепко, но - броситься на добивание не решился. В своем предыдущем титульном бое - в Москве с Рейнальдо Лопесом - шел в атаку шашки наголо, и в итоге нарвался на встречный удар. Но здесь я переиграл Переса тактически полностью! И думал, что у судей не возникнет сомнений, что именно я - чемпион!»