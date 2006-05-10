Украинской бегунье помешала победить травма

Боец «до мозга костей». Эти слова совершенно подходят в отношении действующей рекордсменки Украины Татьяны Гладырь, которая, несмотря на травму, сумела составить достойную конкуренцию кенийской победительнице Изабеле Очичи на престижном пробеге в Спокейне (USA), уступив всего несколько метров.



Результат украинской бегуньи довольно высок - 38.40, сообщает сайт «Легкая атлетика». Российские девушки Виктория Климина и Любовь Денисова были вне досягаемости от пьедестала, показав 8-ой и 15-ый результат, соответственно.В категории Мастерс известная российская бегунья, еще одна Любовь - Кремлева - была второй, проиграв только предполагаемой фаворитке - американке Сильвии Москуеде.