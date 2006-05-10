Барановский в Вене финишировал третьим

Украинец Дмитрий Барановский снова показал результат высокого уровня (2:10.56), однако был только третьим. На этот раз – в Вене.



Победителем же стал марокканец Мрикик Лахуссин с прекрасным временем- 2:08.20, выигравший у эфиопского бегуна Чебета Петера совсем незначительно (2:08.56). Россиянин Олег Болоховец был пятым с довольно приличными секундами - 2:12.49. У женщин две японские представительницы не оставили никаких шансов своим соперницам, выиграв марафон дуэтом, сообщает сайт «Легкая атлетика».



Особо следует отметить результат победительницы Моримото Томо- 2:24.33, которая была впереди второго призера Ямасаки Чиеко (2:29.09) более чем на 4,5 минуты. Третьей финишировала чернокожая бегунья Птикани Мэри из Эфиопии с результатом- 2:31.29. Россиянка Ольга Глок финишировала восьмой- 2:44.52.