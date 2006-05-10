Финские фанаты ломают носы рижанам

Одну из самой многочисленных групп поддержек на чемпионате мира по хоккею в Риге имеет сборная Финляндии. Фаны «страны Суоми» не только громко переживают за своих на трибунах «Арены Рига», но весьма шумно и вызывающе ведут себя на улицах и в публичных заведениях латвийской столицы.



У финских болельщиков уже во второй раз за неделю возникли проблемы с персоналом Groks в Старой Риге. На этот раз пострадал охранник, которому в драке сломали нос сообщает СпортОнлайн со ссылкой на sportsnews.lv.



По данным полиции, в понедельник гражданин Финляндии приставал к одной из посетительниц кафе, сломал ей ноготь, а затем отказался заплатить по счету. Охранник попытался разрешить проблему, однако финн ударил его в лицо и сломал нос. Сотрудники полиции задержали туриста, доставили его в вытрезвитель и оформили протокол об административном нарушении.



Ранее уже сообщалось, что пятеро финнов после отдыха в клубе Groks отказались оплатить счет в 2500 латов. Сначала туристы отказались платить, считая сумму завышенной, однако после конфликта с охраной все же заплатили.