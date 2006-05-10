Болельщика сборной России избили в Риге

9 мая в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, произошла драка фанатов, в результате которой пострадал болельщик сборной России, сообщает «Лента.ru», ссылаясь на агентство LETA.



Бригада "Скорой помощи", доставившая его в больницу "Гайлезерс", зафиксировала у него перелом носа и травмы головы. Фанат российской команды оказался гражданином Латвии – врачи определили это по кредитной карточке пострадавшего.



Накануне улицы центра Риги заполнили сотни хоккейных фанатов сборной Латвии, которые отмечали победу своей команды в матче с командой Словении, после которой подопечные Петра Воробьева гарантировали себе место во втором групповом этапе.



Бригады "скорой помощи" работают в штатном режиме, и пациентов у них в первые дни мирового первенства не так много, отмечает издание "Час". За первые три дня медицинская помощь была оказана 60 пациентам. Латвийскому Красному Кресту в эти дни помогают около 100 добровольцев.