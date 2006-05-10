Парусная элита собирается на озере в Австрии

Cегодня, в Австрии, на озере Нейсиедль стартует грандиозный чемпионат "Всемирные парусные игры ISAF", передает «Наш спорт». Сильнейшие представители парусного спорта на протяжении 10 дней будут вести борьбу за награды. "Всемирные парусные игры" проводятся каждые 4 года, и заслуженно носят статус соревнования уровня чемпионата мира. Украинские яхтсмены отправляются на "Всемирные парусные игры" в сильнейшем составе.



В Австрии под флагом Украины выступят: Юрий Орлов ("Лазер"), Елена Шабанова, Ирина Анистратенко (обе, "Лазер Радиал"), Виталий Мошковский и Юрий Журавлёв, Евгений Коротков и Игорь Цветков, Руслана таран и Елена Пахольчук, Таисия Бородина и Анастасия Коломоец (все экипажи класса "470"), Станислав Голумбиевский и Александр Мининков, Павел Калинчев и Андрей Шафранюк (оба, "Хоби Тайгер"), Родион Лука и Георгий Леончук ("49ер"), Максим Оберемко, Ольга Масливец (виндсёрфинг).