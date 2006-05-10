Шевченко все-таки уходит к Абрамовичу в «Челси»?

Лондонский клуб «Челси» еще на шаг приблизился к подписанию контракта с форвардом «Милана» Андреем Шевченко. По сообщениям прессы, накануне вечером итальянский клуб отклонил просьбу Шевченко о продлении его контракта.



Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на пресс-службу «аристократов». Хотя Шевченко неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Милане", его дальнейшие планы переменились. Согласно поступившим из Италии сообщениям, Шевченко решил обдумать возможный переход в стан английских чемпионов после встречи с президентом "Милана" Сильвио Берлускони на его загородной вилле в минувший понедельник.



29-летний Шевченко хотел получить гарантии относительно своего будущего и попросил о двухлетнем продлении своего контракта, согласно которому зарплата игрока составит 115 тысяч фунтов в неделю. Однако, несмотря на то, что экс-премьер-министр Италии Берлускони приходится крестным отцом сыну Шевченко Джордану, просьба была отклонена.



Такое развитие событий предоставило "Челси" возможность предложить 30 миллионов фунтов за игрока, который, как известно, считается другом Романа Абрамовича. Российский бизнесмен является давним поклонником нападающего и, по крайней мере, дважды в прошлом пытался склонить его к переходу на "Стэмфорд Бридж".



Всего месяц назад, когда Жозе Моуринью и Питер Кеньон озвучивали свои трансферные планы, шансы на приобретение Шевченко были минимальны. Сейчас же ситуация изменилась, и, как сообщают источники в "Челси", клуб планирует полноценные переговоры с игроком, его клубом и его агентами с целью осуществления данного перехода.



Пока неясно, захочет ли "Милан" продать Шевченко за наличные, или решит обменять одного из лучших в мире нападающих на игрока "Челси". Таким игроком может стать и Вильям Галлас, который является одной из приоритетных трансферных целей "Милана".



Однако если проект перехода Шевченко в "Челси" постигнет неудача, лондонцы, скорее всего, переключатся на попытки приобрести голландского нападающего "Манчестер Юнайтед" Руда ван Нистелроя. После серии ссор между тренером "МЮ" Алексом Фергюсоном и ван Нистелроем, кульминацией которых стало неучастие нападающего в последней игре чемпионата против "Чарльтона", карьера голландца в составе "манкунианцев" завершена.



Источники в "Челси" сообщают, что клуб анализирует возможность этого перехода, однако они опасаются, что "Юнайтед" намеренно продаст форварда в другой клуб премьер-лиги по приемлемой цене.

Кроме того, стало известно, что правый защитник мадридского "Реала" Мичел Сальгадо отверг предложение о переходе в "Челси", так как хочет остаться на "Бернабеу". Игрок сборной Испании входит в число тех футболистов, которые предположительно покинут "Реал" после нынешнего разочаровывающего сезона. Однако 30-летний защитник, перешедший в "Реал" из "Сельты" в 1999 году, намеревается провести остаток своей карьеры в своей нынешней команде.