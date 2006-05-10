Пираты захватили рынок спортивной продукции

Во время проведения ЧМ-2006 Международной федерации футбола и производителям спортивной продукции грозят многомиллионные сокращения оборотов из-за деятельности пиратов.



"ЧМ - лакомый кусочек для тех, кто подделывает продукцию", - заявил Дорис Меллер, член правления компании APM, в интервью Berliner Zeitung. - Подкатывает настоящая волна поддельных товаров». Об этом сообщает InoPressa.



Бизнесмены разделяют эти опасения. "Мы серьезно относимся к этой проблеме", – заявляют в компании Adidas. ФИФА тоже рассчитывает на то, что к ЧМ всплывет много товаров с незаконно нанесенным официальным логотипом ЧМ-2006 или ФИФА, а также другими символами, например с изображением Кубка мира.



Немецкая таможня тоже подготовилась к потоку плагиата, поскольку имитации продукции известных марок, как правило, производятся не в Германии, а ввозятся контрабандой с Дальнего Востока. "Мы ужесточаем пропускной контроль и тесно сотрудничаем с другими ведомствами", – говорит пресс-секретарь Центрального управления юридической помощи промышленности, относящегося к таможенной службе. Ужесточение контроля произойдет уже на следующей неделе. До настоящего времени подделывались только такие атрибуты, как брелоки для ключей и шарфы. О каких объемах при этом идет речь, пресс-секретарь не сообщил. Контрабандисты, как правило, весьма изобретательны: для своего нелегального бизнеса они используют воздушное сообщение, наземный и водный транспорт. Товары переправляются даже почтой.



Adidas ожидает, что больше всего поддельной продукции будет продаваться в городах Германии, где будут проходить футбольные матчи, а также непосредственно вокруг стадионов. Представители компании опасаются, что подделки будут распространяться и через интернет-аукционы. Ущерб, который будет предположительно нанесен пиратством на ЧМ, с трудом поддается подсчетам. Эксперты предполагают, что убытки будут исчисляться миллионами евро. Только компанией Adidas в прошлом году было конфисковано поддельной продукции на сумму свыше 6 млн евро.