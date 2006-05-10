На велогонке в Италии «засветился» Лэнс Армстронг

Продолжается многодневка "Джиро д`Италии". Вчера завершился 4 этап велогонки, который был ознаменован сразу несколькими значимыми событиями. На "Джиро д`Италии" публично "засветился" легендарный Лэнс Армстронг, который приехал поддержать команду "Дискавери ченел". В блиц-интервью перед стартом четвёртого этапа Армстронг не скупился на авансы в адрес Саволделли, и пророчил Паоло победу на "Джиро" в этом году.

Ещё одним событием 4 этапа стало известие о выбывании из борьбы Алессандро Петакки из-за сильнейшей травмы колена. Перед 4-м этапом сошёл с дистанции и Кристоф Брандт. Бельгиец из команды "Давитамон-Лотто" травмировал локоть.

4-й этап, протяжённость которого составила 193 километра, 192 гонщика завершили в едином пелотоне. Лучший результат из украинцев показал Сергей Матвеев - 28 место. Юрий Кривцов был 38-м. Сергей Гончар сегодня полностью выложился в работе на команду, и прийдя к финишу в общей группе, занял официальное 107 место. Владимир Густов был 118-м.

В генеральной классификации, после 4-х этапов Сергей Гончар занимает 6 место. Лидеру, Штефану Шумахеру, наш велогонщик уступает 31 секунду.



Сообщает «Наш спорт»