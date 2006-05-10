Украинские гимнасты собрали коллекцию медалей

В греческом Волосе завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, передает «Наш спорт». Представители Украины завоевали 7 наград: 2 медали у женщин и 5 медалей у мужчин.

Настоящим триумфатором в составе нашей команды стал Николай Куксенков, который в состязаниях юниоров завоевал в Волосе 4 награды. Киевлянин стал чемпионом Европы в многоборье, выиграл бронзу в составе юниорской сборной Украины в командных состязаниях, а также стал призёром в отдельных видах. Куксенков завоевал серебро на перекладине и бронзу на брусьях.

Александр Супрун стал бронзовым призёром чемпионата Европы, выступая на коне.

После провального выступления на предыдущем чемпионате Европы в Дебрецене, украинская спортивная гимнастика на международной арене вновь возвращает себе утраченные позиции.