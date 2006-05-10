Шарапова увлеклась красивыми мальчиками

Российская теннисистка Мария Шарапова станет судьей на конкурсе красоты мальчиков, подающих мячи во время теннисных матчей, сообщает газета Guardian.



Конкурс был организован в Мадриде для того, чтобы отобрать юношей на работу во время женского турнире WTA в ноябре. Спонсором турнира, как и в прошлом году, планирует стать известный модельный дом.



После прошлогоднего турнира испанская общественность обвинила его организаторов в дискриминации женщин, так как мячики во время матчей подавали исключительно специально отобранные девушки-модели в униформе с логотипом спонсора.



В ответ на эти обвинения и был организован мужской конкурс красоты. Как сообщается в пресс-релизе, Мария Шарапова и аргентинская актриса Наталья Вербик во время конкурса отберут самых "физически привлекательных, элегантных и вежливых мальчиков, которые к тому же должны обладать начальными знаниями теннисных правил", передает «Лента.ru».