Бондаренко продолжит борьбу «в одиночестве»

На теннисном турнире серии WTA, который на этой неделе проходит в Праге, из трёх украинских теннисисток во второй круг смогла пробиться только Елена Бондаренко, обыграв Мартину Сушу из Словакии со счётом 7:6, 6:2.

Виктория Кутузова в стартовом поединке уступила американке Мэган Шагнесси 2:6, 2:6. Ольга Савчук проиграла 6-й ракетке турнира, итальянке Марии Елене Камерин 4:6, 1:6.

Сегодня Елена сыграет против Мелиндцы Цинк (Венгрия). Проиграв первый сет 2:6, она смогла выиграть второй - 6:0. Поединок продолжается.

Сообщает «Наш спорт»