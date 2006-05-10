За Курниковой установили слежку

Компания Microsoft начала новую акцию. Теперь она следит за тремя выбранными ею знаменитостями, среди которых звезда тенниса, бейсбола и шоу-бизнеса.



Теннис представлен Анной Курниковой, шоу-бизнес – звездой "Отчаянных домохозяек", актрисой Евой Лонгорией, а бейсбол – лучшим игроком Американской лиги Алексом Родригесом.

Слежка заключается в следующем: отмечается, куда звезды ходят обедать, где проводят вечера, что и каких магазинах покупают, в каких клубах развлекаются, в какие театры и на какие спектакли ходят. После этого все места, которые посетили знаменитости, наносятся на интерактивную автомобильную карту с указанием координат заведения и маршрутами – как до него доехать, передает «Лента.ru».



Так, по заявлению представителей корпорации Microsoft, среди любимых место "обитания" российской теннисистки Анна Курникова является ботанический сад в Майами. Правда, компания не приводит мнение в отношении "слежки" самих знаменитостей. А вот службы безопасности начинают беспокоиться - подобная акция может привести к тому, что и без того страдающие от нападок маньяков-поклонников звезды и вовсе лишатся покоя.