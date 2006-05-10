Кабаева обязательно выступит на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в сентябре Москве, в числе прочих российских спортсменок выступит и Алина Кабаева.



Об этом сказала главный тренер сборной России Ирина Винер: «…Так как чемпионат Европы состоится в столице, сборы наши гимнастки, конечно, тоже проведут в подмосковном Новогорске. Состав сборной окончательно пока тоже не определился полностью. Точно будет выступать Алина Кабаева. А насчет второго номера пока нет окончательного решения. Кто будет участвовать в чемпионате Европы, станет известно уже ближе к сентябрю. Однако показательно на последнем турнире - этапе Гран-при в Бургасе - выиграла Вера Сесина, а Оля Капранова заняла в многоборье только второе место в многоборье. Хотя и уступила Вере не очень много». Об этом передает «Советский Спорт» со ссылкой на агентство «Весь спорт».