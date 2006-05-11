«Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. Продолжение следует

Вничью завершилась центральная встреча 30-ого – последнего - тура чемпионата Украины по футболу между командами «Динамо» (Киев) и Шахтер (Донецк), сообщает «Главред». Игра проходила на столичном стадионе им. В. Лобановского.



К последнему туру оба лидера чемпионата подошли с одинаковым количеством очков – по 74 – и с боевым настроем на победу. В первом тайме хозяева поля выглядели значительно лучше, чем гости. И на результате это вскоре сказалось. На 10 минуте матча Максим Шацких открыл счет, а на 20-й отличился Артем Милевский. Второй тайм проходил совершенно по-иному. Гости полностью завладели инициативой и не уставали штурмовать ворота Шовковского. На 53-й минуте динамовцев «обидел» Дмитрий Чигринский. На 66-й – бразилец Жадсон сравнял счет – 2:2.



Дополнительный матч сезона 2005-2006 годов (так называемый, «золотой матч») по решению бюро Профессиональной футбольной лиги Украины состоится 15 мая в Кривом Роге.