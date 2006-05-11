Чемпионат Украины по футболу. Результаты

Сыграны все матчи последнего – 30-ого – тура чемпионата Украины по футболу. Но в связи с тем, что в очном поединке между «Динамо» и «Шахтером» зафиксирована ничья, то вопрос о чемпионстве остается открытым до 15 мая. В этот день в Кривом Роге пройдет «золотой матч» между лидерами отечественного футбола.



Результаты восьми игр 30-ого тура заключительного тура:



«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 2:2



«Днепр» (Днепропетровск) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 1:0



«Волынь» (Луцк) – «Таврия» (Симферополь) – 0:0



«Черноморец» (Одесса) – «Металлург» (Запорожье) – 0:0



«Металлург» (Донецк) – «Арсенал» (Киев) – 2:2



«Ворскла» (Полтава) – «Сталь» (Альчевск) – 1:0



«Ильичевец» (Мариуполь) – «Закарпатье» (Ужгород) – 2:0



«Металлист» (Харьков) – ФК «Харьков» - 1:0



Положение команд: «Динамо» и «Шахтер» - по 75 очков, «Черноморец» - 45, «Ильичевец», «Металлист» и «Днепр» - по 43, «Таврия», «Металлург» (З) и «Металлург» (Д) – по 39, «Ворскла» - 37, «Сталь» - 36, «Арсенал» - 35, ФК «Харьков», «Кривбасс» и «Волынь» - по 33, «Закарпатье» - 15.