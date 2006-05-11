Бокс: Рахман обещает жестоко избить Маскаева

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная намеченному на 12 августа поединку между чемпионом WBC в супертяжелом весе Хасимом Рахманом и обязательным претендентом на его титул Олегом Маскаевым.



Как сообщает Allboxing, Рахман сказал следующее: «Он будет нокаутирован 12 августа. Это будет великолепный бой до нокаута. Я так возбужден, говоря об этом поединке. Я буду избивать его и избивать жестоко», - заявил Рахман, передает СпортОнлайн.

Маскаев, в свою очередь заявил, что не придает никакого значения словам Рахмана: «Я знаю одну вещь: сегодня Рахман может быть великолепным бойцом, а завтра стать никем. Все, что он говорит, не имеет для меня никакого значения. Я знаю, что он хочет сравнять счет со мной и поэтому я буду работать, очень тяжело работать, чтобы привести себя в форму».