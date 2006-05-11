России запретят проводить международные соревнования?

Россия может лишиться возможности проведения на своей территории международных спортивных соревнований. Как сообщает «Газета.Ru», об этом шла речь на заседании экспертного совета по применению законодательства о рекламе федеральной антимонопольной службы (ФАС).



Как известно, в России 1 июля 2006 года вступает в силу Федеральный закон "О рекламе". 22 статья этого закона гласит, что "реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе не должна размещаться в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений". Как известно, проведение спортивных соревнований на 30-40% традиционно спонсируется пивными компаниями. Кроме того, та же, 22 статья, запрещает размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени и в радиопрограммах с 9 до 24 часов местного времени.



В связи с этим экспертный совет ФАС принял решение инициировать изменение в законе "О рекламе". Предполагается, что изменение коснется исключительно международных соревнований.