Жена Андрея Шевченко помогает Абрамовичу

Супруга нападающего итальянского «Милана» и сборной Украины Андрея Шевченко модель Кристен Пазик поддерживает переход своего мужа в лондонский «Челси».



Как известно, Шевченко находится в очень дружеских отношениях с хозяином «Челси» Романом Абрамовичем. Российских олигарх имеет намерение приехать в Милан в конце сезона, чтобы обговорить возможность трансфера украинского форварда, передает Soccer Stand. Как сообщают британские СМИ, жена Шевченко – Кристен Пазик – также является хорошей подругой Ирины Абрамович и, вероятно, посодействует переезду семьи в Лондон.