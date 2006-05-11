Хоккей. ЧМ-2006. Расписание игр

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Из каждой группы в следующий – квалификационый - этап вышли по три команды. Из них образованы 2 группы E и F по 6 команд. В первую войдут по три команды из групп А и D, во вторую – из групп В и С. По четыре лучшие команды из групп E и F выходят в четвертьфинал. В четвертьфиналах сборные, занявшие вторые места в своих группах, сыграют с третьими командами из другой группы, победители групп – с четвертыми командами. Команды, занявшие на первом этапе четвертые места в своих группах, участвуют в утешительном этапе.

Группа Е: Канада, Финляндия, США, Чехия, Латвия, Норвегия



Группа F: Россия, Швеция, Швейцария, Беларусь, Словакия, Украина.



РАСПИСАНИЕ ИГР:



11 МАЯ, четверг



Россия - Украина

Канада - Латвия



12 МАЯ, пятница



Чехия - Норвегия

Швейцария - Словакия

Финляндия - США

Швеция - Беларусь



13 МАЯ, суббота



США - Латвия

Беларусь - Украина



14 МАЯ, воскресенье



Норвегия - Финляндия

Россия - Швейцария

Канада - Чехия

Словакия - Швеция



15 МАЯ, понедельник



Финляндия - Канада

Швеция - Россия



16 МАЯ, вторник



Чехия - США

Швейцария - Беларусь

Латвия - Норвегия

Украина - Словакия



Утешительный этап: Словения, Италия, Казахстан, Дания



12 МАЯ, пятница



Словения - Дания

Италия - Казахстан



13 МАЯ, суббота



Казахстан - Словения

Италия - Дания



15 МАЯ, понедельник

Словения - Италия

Казахстан - Дания