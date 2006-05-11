Хоккей. ЧМ-2006. Расписание игр

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Из каждой группы в следующий – квалификационый - этап вышли по три команды. Из них образованы 2 группы E и F по 6 команд. В первую войдут по три команды из групп А и D, во вторую – из групп В и С. По четыре лучшие команды из групп E и F выходят в четвертьфинал. В четвертьфиналах сборные, занявшие вторые места в своих группах, сыграют с третьими командами из другой группы, победители групп – с четвертыми командами. Команды, занявшие на первом этапе четвертые места в своих группах, участвуют в утешительном этапе.
Группа Е: Канада, Финляндия, США, Чехия, Латвия, Норвегия
Группа F: Россия, Швеция, Швейцария, Беларусь, Словакия, Украина.
РАСПИСАНИЕ ИГР:
11 МАЯ, четверг
Россия - Украина
Канада - Латвия
12 МАЯ, пятница
Чехия - Норвегия
Швейцария - Словакия
Финляндия - США
Швеция - Беларусь
13 МАЯ, суббота
США - Латвия
Беларусь - Украина
14 МАЯ, воскресенье
Норвегия - Финляндия
Россия - Швейцария
Канада - Чехия
Словакия - Швеция
15 МАЯ, понедельник
Финляндия - Канада
Швеция - Россия
16 МАЯ, вторник
Чехия - США
Швейцария - Беларусь
Латвия - Норвегия
Украина - Словакия
Утешительный этап: Словения, Италия, Казахстан, Дания
12 МАЯ, пятница
Словения - Дания
Италия - Казахстан
13 МАЯ, суббота
Казахстан - Словения
Италия - Дания
15 МАЯ, понедельник
Словения - Италия
Казахстан - Дания