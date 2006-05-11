В Питере задержаны 7 футбольных хулиганов

В Санкт-Петербурге за хулиганство задержаны семеро футбольных болельщиков, сообщили «РИА«Новости» в правоохранительных органах города.



"Четверо фанатов "Зенита" и семеро болельщиков ЦСКА были задержаны за хулиганство после состоявшегося накануне матча. В настоящее время задержанные находятся в районном отделении милиции. Они будут привлечены к административной ответственности", - рассказал представитель правоохранительных органов.



В среду в ответном матче полуфинала армейцы со счетом 3:0 разгромили в Санкт-Петербурге местный "Зенит".