Одноклубник Зинченко изменял матери своих детей с грудастой звездой реалити-шоу

Кайл Уокер и Анна Кильнер с сыном / Соцсети

Кайл Уокер, партнер украинского игрока Александра Зинченко по клубу Манчестер Сити (лидеру Английской Премьер-лиги), попался на измене своей гражданской жене Энни Кильнер.

Оказалось, что Уокер периодически занимался сексом с Лаурой Браун - звезой английских реалиту-шоу.Сейчас игрок вынужден был съехать из семейного особняка за 3,5 млн фунтов и теперь живет на съемной квартире.

К слову, Уокер и Кильнер не регистрировали свои отношения, но успели "прижить" трех сыновей.

Лаура Браун / Соцсети

Далее, "изменщинца" Лаура Браун заявила журналистам, что Уокер обманул ее и использовал. Поэтому она и решила придать гласности из связь.

Напомним, ранее Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу. До этого британский эксперт высоко оценил игру украинца.