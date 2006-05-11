Судят экс-гендиректора футбольной премьер-лиги РФ

Басманный суд приступил к рассмотрению дела Татевоса Суринова, гендиректора ФПГ "Росавиаконсорциум" и бывшего гендиркектора российской футбольной премьер-лиги, сообщает газета Коммерсант.



Суринова обвиняют в мошенничестве в крупных размерах и в отмывании денег организованной группой. В случае признания его виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.



По версии следствия, в 2002 году Суринов незаконно продал установленную в казанском аэропорту французскую автоматизированную систему управления воздушным движением за 10,5 миллиона долларов, хотя реальная стоимость этой системы была почти в три раза выше. После продажи Суринов сразу выкупил систему за ту же сумму, таким образом легализовав имущество.



Прокуратура считает, что в преступную группу, созданную Суриновым с целью легализации имущества, полученного незаконным путем, входили его первый заместитель в "Росавиаконсорциуме" Ибрагим Сулейманов, руководитель регионального отделения РФФИ по Татарстану Рубен Бедретдинов и директор компании "Сувар" Борис Чуб. Суринов и Сулейманов арестованы, Бедретдинов и Чуб находятся под подпиской о невыезде.



Обвиняемые настаивают, что их дело должно рассматриваться в суде деревни под Казанью, где находится аэропорт. Генпрокуратура направила дело сначала в Замоскворецкий суд, однако он отказался рассматривать его. После исправления обвинительного заключения дело было передано в Басманный суд, принявший его к рассмотрению. Обвиняемые обжаловали решение Басманного суда о принятии дела в Мосгорсуде, но их жалобу оставили без удовлетворения.