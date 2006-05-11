«Формула-1»: у японца Юдзи Иде отобрали лицензию

Руководство «Формулы-1» отозвало лицензию у пилота «Супер Агури» японца Юдзи Иде, и в этом сезоне он не сможет участвовать в гонках «Больших призов». В этот уик-энд на «Гран-при Испании» место Иде в болиде японской команды снова займет француз Франк Монтаньи, так же он будет пилотом и на «Гран-при Монако», который состоится 28 мая.



Юдзи Иде на Совете ФИА был отстранен от гонок перед «Гран-при Европы», после того как несколько команд и гонщиков выразили озабоченность проблемами безопасности, когда на трассе находится японский пилот. Новичок «Формулы-1» получил предупреждение от стюардов на гонке в Имоле после столкновения с Кристианом Альберсом из «Мидлэнд». Альберс говорил, что Иде нарочно столкнул его с трассы, сообщает «Советский Спорт».



Основатель «Супер Агури» Агури Сузуки выразил сожаление по поводу решения ФИА отозвать лицензию у Юдзи Иде. Предполагается, что новым пилотом «Супер Агури» может стать японец Сакон Ямамото, который был тетс-пилотом «Джордана» в прошлом сезоне на «Гран-при Японии», а сейчас выступает в японской «Формуле-Ниппон».