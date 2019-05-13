Российская фигуристка-"стриптизерша" сверкнула шикарой попой на отдыхе

13 мая 2019, 20:44

Елизавета Туктамышева явно наслаждается и отдыхом, и своей красотой.

Туктамышева
Елизавета Туктамышева / "Комсомольская правда"

Российский фигурист Андрей Лазукин выложил в Instagram провокационное фото своей коллеги и возлюбленной – Елизаветы Туктамышевой.

На снимке девушка стоит на балконе отеля в тропических краях, облачена в купальник и лукаво оттопырила ягодицы. "Вид из номера", – подписал снимок Лазукин.

К слову, Туктамышева известна своим раскованным нравом и стала широко известна после того, как победы разделась на льду до нижнего белья. Далее она крайне откровенно и публично высказалась об интиме.

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Instagram ягодицы купальник фигуристка Елизавета Туктамышева
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