Российская фигуристка-"стриптизерша" сверкнула шикарой попой на отдыхе

Елизавета Туктамышева / "Комсомольская правда"

Российский фигурист Андрей Лазукин выложил в Instagram провокационное фото своей коллеги и возлюбленной – Елизаветы Туктамышевой.

На снимке девушка стоит на балконе отеля в тропических краях, облачена в купальник и лукаво оттопырила ягодицы. "Вид из номера", – подписал снимок Лазукин.

К слову, Туктамышева известна своим раскованным нравом и стала широко известна после того, как победы разделась на льду до нижнего белья. Далее она крайне откровенно и публично высказалась об интиме.