За свой проигрыш боксерша наказана тюрьмой

Японка Нанако Кукучи подтвердила свой чемпионский титул в легком весе по версии Всемирного боксерского совета, одержав по единогласному решению судей победу в поединке с заключенной одной из тюрем Бангкока.



31-летняя японская спортсменка выиграла бой у 23-летней соперницы, которая отсидела 6 лет из 10, полученных ею за торговлю наркотиками. Проиграв матч, Ширипон Тоуисук упустила и шанс на досрочное освобождение, которое администрация тюрьмы пообещала ей в случае выигрыша, поскольку тогда ей нужно было бы отстаивать свой титул за пределами страны. Тем не менее, руководство колонии пообещало рассмотреть возможность сокращения срока, так как проигравшая отличается примерным поведением. "Мне жаль, что своей победой я разрушила надежду моей соперницы на освобождение, но это спорт, и я должна была бороться за выигрыш", - заявила победительница, передает «Утро.ru».