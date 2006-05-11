На Кубке Дэвиса сборные России и США сойдутся в Москве

Полуфинальная встреча Кубка Дэвиса между сборными России и США пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский", который вмещает порядка 11 тысяч зрителей. Матчи пройдут на грунтовом покрытии.



Накануне стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Дэвиса, в котором сыграют теннисные сборные России и США.



Как сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на официальный сайт соревнований, эта встреча пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский", который вмещает порядка 11 тысяч зрителей. Матчи пройдут на грунтовом покрытии.



Поединок россиян и американцев за выход в финал Кубка Дэвиса состоится 22-24 сентября. В эти же сроки в Буэнос-Айресе состоится вторая полуфинальная встреча, в которой аргентинцы примут сборную Австралии. Этот матч пройдет также на грунте, однако под открытым небом.