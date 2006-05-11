Украинец Климентьев наказан за драку на ЧМ по хоккею

Игрок украинской сборной по хоккею Сергей Климентьев дисквалифицирован на две игры проходящего в Риге чемпионата мира за драку.



ИИХФ в среду вечером вынесла дисциплинарные штрафы четырем игрокам по трем различным эпизодам игр Чемпионата мира по хоккею, состоявшихся в среду. Хоккеист сборной Италии Антони Иоб дисквалифицирован на три матча, а игрок команды Украины Сергей Климентьев - на две игры за драку за пределами катка. Защитник сборной России Кирилл Кольцов дисквалифицирован на одну игру за толчок арбитра в матче сборных России и Словакии. Хоккеист сборной Белоруссии Владимир Денисов пропустит матч за удар соперника клюшкой, - сообщает SportsNews со ссылкой на информацию официального сайта ИИХФ.