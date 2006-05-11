Чемпионат мира по футболу – 2006: а судьи кто?

ФИФА обнародовала перечень арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу в Германии. Всего 23 арбитра. Наибольшее представительство имеет Европа – 10 судей. По два рефери делегировали Мексика и Италия, сообщает сайт чемпионата мира по футболу.



Азия (2): Тору Камикава (Япония), Шамсул Маидин (Сингапур)



Африка (2): Эссам Абд Эль Фата (Египет), Коффи Коджия (Бенин)



Северная и Центральная Америка (3): Бенито Арчундия, Марко Родригес (оба – Мексика), Петер Прендергаст (Ямайка)



Южная Америка (5): Карлос Амарилла (Парагвай), Горацио Элизондо (Аргентина), Хорхе Луис Ларрионда (Уругвай), Оскар Руиз (Колумбия), Карлос Симон (Бразилия)



Океания (1): Марк Шилд (Австралия)



Европа (10): Массимо Букасса (Швейцария), Франк де Блеекере (Бельгия), Массимо де Сантис, Роберто Росетти (оба - Италия), Валентин Иванов (Россия), Луис Медина Кантальехо (Испания), Маркус Мерк (Германия), Любош Михел (Словакия), Грехем Полл (Англия), Эрик Пула (Франция).