Экс-чемпион мира Гомес добился справедливости

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Хуан Карлос Гомес возвращается в бокс после перерыва, вызванного обвинениями в употреблении кокаина. Напомним, что спустя два месяца после его поединка с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Оливером Макколом в октябре прошлого года в его анализах были обнаружены следы кокаина. Вследствие этого Гомес был лишен боксерской лицензии и исключен из рейтинга WBC, в котором он тогда находился на четвертом месте.

Однако впоследствии Гомесу удалось убедить Атлетическую комиссию Калифорнии выдать ему боксерскую лицензию, и WBC официально уведомил его, что он вновь может быть включен в рейтинг этой организации.

"Я с нетерпением жду возвращения на ринг и хочу доказать всем, что они ошибались, - заявил Гомес, который прошел несколько независимых тестов на наркотики. - Я планирую выйти на ринг как можно быстрее".



Сообщает «Спорт Экспресс»