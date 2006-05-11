Теннис: Елена Дементьева сдалась Мартине Хингис

Елена Дементьева не смогла выйти в четвертьфинал турнира ВТА в Берлине, проиграв в третьем круге экс-первой ракетке мира швейцарской теннисистке Мартине Хингис на центральном корте, носящем имя Штефи Граф.



Как сообщает «Советский Спорт», матч длился 1 час 12 минут. Дементьева по ходу матча допустила немного двойных ошибок (2), но ее подвела реализация брейк-пойнтов: Елена могла 8 раз взять гейм на подаче Хингис, но реализовала лишь 2 возможности.

Ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз, и Дементьева выиграла три матча, последний из которых – финал турнира в Токио в этом году. Теперь Мартина уравняла счет личных встреч – 3:3.