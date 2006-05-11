Россиянин Петров и украинец Хорозов введены в зал Хоккейной Славы

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров в четверг был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ) на торжественной церемонии в пресс-центре чемпионата мира-2006 в Риге. Вместе с ним в категории игроков этой чести удостоились Кент Нильссон (Швеция), Юхани Вальстен (Финляндия) и Хенрик Грут (Польша).



Петров поблагодарил президента ИИХФ Рене Фазеля, главу комитета по выдвижению в Зал славы Уолтера Буша и других членов правления ИИХФ. "Свое введение в Зал славы я расцениваю как признание заслуг российского и советского хоккея. Я хотел бы видеть на этой сцене своих партнеров по звену Валерия Харламова и Бориса Михайлова, других игроков сборной, с которыми мы достигали побед. Сегодня у меня своеобразный юбилей, ровно 25 лет назад я в последний раз надел майку сборной СССР", - заявил Петров.

Также в этот день в категории функционеров в Зал славы были введены японец Соичи Томита и украинец Анатолий Хорозов, а специальную награду Поля Лойка получил швед Бо Товланд, сообщает «РИА«Новости».



В активе Владимира Петрова помимо двух золотых олимпийских медалей (1972, 1976) также есть "серебро" Игр, девять титулов чемпиона мира и 11 побед в чемпионатах СССР. На чемпионатах мира он сыграл 102 матча, набрал 154 очка по системе "гол+пас" и трижды становился лучшим бомбардиром, а в чемпионатах СССР провел 596 игр и забросил 370 шайб. Символично, что Петров присоединился в Зале славы к своим партнерам по звену - Валерию Харламову и Борису Михайлову.



Зал славы ИИХФ был учрежден в 1997. В настоящий момент у России в нем наибольшее представительство. В прошлом году во время чемпионата мира в Вене в Зал славы были включены Вячеслав Фетисов и Виктор Кузькин.