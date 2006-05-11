Де Ла Хойя продает себя дороже всех

Редакция спортивных программ телеканала НВО вчера обнародовала результаты продаж платных трансляций (PPV) на состоявшийся 6 мая поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе между Рикардо Майоргой и Оскаром Де Ла Хойей. По данным телеканала около 875 тысяч зрителей в США, Канаде и Пуэрто-Рико купили трансляцию этого поединка, передает « СпортОнлайн»

Данный показатель продаж платных трансляций стал самым высоким за период с сентября 2004 года, когда бой Де Ла Хойи с абсолютным чемпионом мира в среднем весе Бернадом Хопкинсом принес около одного миллиона PPV. Ближайший соперник по этому показателю — поединок между Феликсом Тринидадом и Рональдом Райтом — в мае прошлого года собрал около 500 тысяч PPV.

Таким образом, несмотря на долгие перерывы в выступлениях и несколько поражений Оскар Де Ла Хойя прочно удерживает первое место по продажам PPV на свои поединки, с рекордным показателем 1,4 миллиона платных трансляций за его поединок с Феликсом Тринидадом в сентябре 1999 года.