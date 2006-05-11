ЧМ по хоккею: Климентьев сожалеет, что не успел врезать итальянцу

Украинский хоккеист Сергей Климентьев будет подавать апелляцию на двухматчевую дисквалификацию, которую он получил за драку с итальянцем Йобом, который был также дисквалифицирован на три матча, в подтрибунном помещении.



Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru», «Я не виноват в этом эпизоде, - говорит игрок. - Итальянец напал на меня сзади. К сожалению, я даже не успел ему попасть как следует. Но лучше бы он мне не попадался на глаза сейчас. Думаю, что директорат ИИХФ выписал мне слишком серьезное наказание».