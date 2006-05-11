Экс-форвард «Ювентуса» арестован за наркотики

Бывший нападающий «Наполи» и «Ювентуса» Микеле Падовано, до вчерашнего дня являвшийся генеральным директором клуба четвертого дивизиона чемпионата Италии «Алессандрия», был арестован в среду по обвинению в торговле наркотиками.



Как сообщает «Спорт Экспресс», по информации полиции, 39-летний Падовано играл одну из ключевых ролей в организованной преступной группе, занимавшейся международной контрабандой наркотиков. В ходе полицейской операции у преступников было изъято запрещенных веществ на сумму в ?14 млн. После ареста Падовано руководство «Алессандрии» незамедлительно уволило его с поста генерального директора клуба.