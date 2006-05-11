Объявлен состав сборной России по футболу

Старший тренер сборной России Александр Бородюк объявил список игроков, вызываемых на учебно-тренировочный сбор команды перед товарищеским матчем со сборной Испании, который состоится 27 мая в испанском городе Альбасете.



Об этом сообщает официальный сайт РФС. Состав сборной России:

Вратари: Сергей Овчинников («Динамо» Москва), Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)



Защитники: Александр Анюков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Денис Колодин («Динамо» Москва)



Полузащитники: Евгений Алдонин (ЦСКА Москва), Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов (оба – «Локомотив» Москва), Константин Зырянов («Торпедо» Москва), Сергей Семак (Москва»), Алексей Смертин («Динамо» Москва), Егор Титов («Спартак» Москва)



Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Кириченко ( «Москва»), Дмитрий Сычев («Локомотив» Москва)