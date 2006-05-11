Гимнаста Алексея Немова наградили орденом

Четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова в четверг, 11 мая наградили орденом «За честь и доблесть», сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на агентство «Весь спорт».



«Награждение прошло в храме Христа Спасителя, - рассказал Алексей Немов. - Для меня эта награда равносильна олимпийской медали. Было безумно приятно получить эту награду. Для меня это признание!»

Также своими впечатлениями поделилась его супруга Галина Немова. «В храме царила неповторимая атмосфера. Продолжение награждения последует сегодня в 18.30 в Кремлевском Дворце Съездов. Вообще, награды получили люди, которые обеспечивают нашу страну светом, теплом - без которых мы бы не смогли жить. Для Леши большая честь получить эту награду», - сказала Галина Немова.