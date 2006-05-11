Басков, «Глюкоза» и «Би-2» выступят в гимнастическом шоу

В столичном Дворце спорта "Лужники" 17 мая пройдет уникальное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова.

Как признался в интервью «РИА«Новости» сам спортсмен, идею этого шоу он вынашивал давно. "Ребята, которые работали над шоу "Ледовая симфония", помогают и нам. Идея возникла очень давно. Если говорить точнее, то в 90-м году я впервые попал на нечто подобное за рубежом. Естественно, что мы захотели сделать что-то такое и у нас в России", - рассказал Немов.

По словам, олимпийского чемпиона, ему хотелось собрать на шоу в Москве звезд, и это удалось. "Они откликнулись, согласились выступить у нас", - добавил он.

Немов считает, что эти выступления можно назвать эксклюзивными. "Таких шоу я не видел. Показательные выступления за рубежом проходят, в основном, после крупных соревнований. Обычно собираются четыре составляющие: художественная и спортивная гимнастики, художественная акробатика и батут. Но у нас еще будут участвовать звезды эстрады. Яркие костюмы, декорации - это будет интересно", - поделился чемпион.

Из музыкальных исполнителей на шоу должны выступить "Би-2", "Глюкоза", Николай Басков и другие. Режиссером шоу выступил Феликс Михайлов. По словам Немова, он разрабатывал концепцию шоу "Легенда о спорте". "У нас будет один репетиционный день - 16 мая, где мы будем ставить свет и так далее. Конечно, в такие короткие сроки все тяжело сделать, но все ребята, которые приезжают на шоу, - профессионалы с большой буквы", - отметил он.

Среди того, что должно заинтересовать зрителей, Немов отметил сочетание цирковых номеров со спортивной гимнастикой, планируемое выступление Алины Кабаевой и много другое. "Такие моменты будут на протяжении всего шоу", - пояснил спортсмен.