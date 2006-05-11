Майк Тайсон уходит в музыканты

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон хочет записать песню с известной ирландской группой Westlife, и уже обратился по этому поводу к менеджеру группы Луису Уолшу.



Как сообщает «Газета.Ru» со сылкой на AllBoxing, для того чтобы это произошло, Тайсон не возражает против того, чтобы его голос был обработан на компьютере. Один из участников группы, Брайан Макфэдден покинул ее, и Тайсон хочет занять его место.



«Ему настолько нравится их музыка, что он хочет войти в их состав. Майк попросил меня связаться с Луисом Уолшем. Он был бы счастлив принять участие в записи в качестве бэк-вокалиста, но он всегда может заменить Макфэддена», - сказал ирландский супертяжеловес Джо Игэн. Представитель группы по этому поводу заявил, что это звучит очень интересно, так как все участники группы являются поклонниками Тайсона.