«Кубок Кремля» соберет мировую теннисную элиту

Четыре ведущих теннисистки мирового рейтинга: Амели Моресмо (Франция), Ким Клейстерс (Бельгия) и россиянки Мария Шарапова и Надежда Петрова подтвердили свое участие в турнире "Кубок Кремля-2006", который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» 7-15 октября.



Об этом сообщает «Советский Спорт»со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Также сообщается, что в соответствии с официальной информацией WTA-тура в Москве планируют выступить еще четверо теннисисток из числа первых 15 текущей мировой классификации: Елена Дементьева (Россия), Светлана Кузнецова (Россия), Винус Уильямс (США) и Анастасия Мыскина (Россия).