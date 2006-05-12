Хоккей. ЧМ-2006. Украина терпит крупное поражение от России

Состоялись два матча квалификационного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия). В группе F сборная Украины потерпела крупное поражение от сборной России – 0:6.



Тем не менее, два периода игра шла почти на равных. В первых двух периодах российские хоккеисты забили всего одну шайбу. А команда Украины «отличилась» тем, что ее игрок Бобкин тяжело травмировал Хариторова, сыграв колено в колено. Но после второго перерыва игра пошла в одни ворота. Россияне забросили пять безответных шайб. Несмотря на предстоящие матчи с командами Швеции и Швейцарии, сборная России гарантировано выходит в четвертьфинал.