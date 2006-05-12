Хоккей. ЧМ-2006. Канада победила Латвию в адской атмосфере

Во втором матче дня на чемпионате мира по хоккею играли сборные Канады и хозяев чемпионата – Латвии. Игра была ознаменована скандалом.



Перед окончанием второго периода, кеогда счет был 5:0 не в пользу хозяев льда, латвийские зрители начали оглушительно (зафиксировано 102 децибела) свистеть, закидывать лед бутылками с водой и прочими предметами. В итоге американский рефери дал свисток к окончанию периода на две минуты раньше срока, постановив, что это время команды доиграют в третьем периоде, сообщает SportsNews.



Но в первые пять минут третьего периода канадцы забросили еще три шайбы, сделав счет 8:0. На лед полетели монеты, зажигалки и прочий мусор. В адрес судьи звучала нецензурная брань. Рефери не выдержал и остановил матч, уведя команды в подтрибунное помещение, а сам отправился изучать регламент. За это время своих болельщиков пытался успокоить игрок сборной Латвии Янис Спруктс. Возможно, его увещевания подействовали, и минут через десять после остановки матча команды опять вышли на лед. Канадцы закончили игру, еще три раза поразив ворота. Итог встречи 11:0 в пользу сборной Канады.