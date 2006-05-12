Хоккей. ЧМ-2006. Сеуканд осудил поступок игрока сборной Украины

На пресс-конференции после матча Россия – Украины на чемпионате мира по хоккею главное внимание представителей СМИ было приковано к инциденту, произошедшему на последней минуте первого периода - украинец Александр Бобкин ударом в колено нанес тяжелую травму российскому нападающему Александру Харитонову, сообщает «РИА«Новости».



Наставники команд Владимир Крикунов и Александр Сеуканд сошлись во мнении, что подобные эпизоды не красят хоккей. «Многие игроки сборной Украины или играют, или дружат с игроками сборной России, - отметил Сеуканд. - Спорт есть спорт, единоборство есть единоборство, но такие моменты не красят как хоккей, так и Сашу Бобкина».



Главный тренер россиян был не менее категоричен. «Я тоже согласен, что такие травмы - а эта травма в принципе специально нанесена - вдвойне неприятны, - высказался Крикунов. - Думаю, и нам, и украинцам не хотелось бы, чтобы они были впредь. Уважать же надо друг друга, ты ж такой же спортсмен, тебя так же могут поймать на колено», - добавил он.



После столкновения Харитонов был отвезен в больницу с отеком колена, кровью в коленном суставе и повреждением внутренней боковой связки колена. Есть ли российского форварда еще и костное повреждение, будет ясно после рентгена. Крикунов подтвердил, что все игроки сборной застрахованы, и в случае, если Харитонову понадобится лечение, оно будет проходить не за счет хоккеиста. Вместе с тем наставник сборной России не обнаружил признаков серьезного беспокойства и выразил надежду на искусство медиков. «Расстройствами Харитонову не поможешь, это его работа, в любой момент любой игрок может быть травмирован, - отметил Крикунов. - Надеюсь, что врачи сделают что-нибудь и поставят его в строй».