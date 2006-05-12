«Интер» завоевал Кубок Италии

Миланский «Интер» в ответном матче финала Кубка Италии по футболу обыграл столичную «Рому» и вновь выиграл почетный трофей. Напомним, что в прошлом году кубок разыгрывали эти же клубы, и сильнее также был «Интер».



Подопечные Роберто Манчини начали ответный финальный матч намного уверенней соперников, что отразилось и на счете – уже к перерыву «Интер» вел со счетом 2:0. В самом начале матча (на шестой минуте) Эстебан Камбьяссо неотразимо пробил по воротам по воротам римлян, которые защищал Дони. Буквально перед самым свистком на перерыв другой аргентинец Хулио Крус увеличил преимущество своего клуба – после сольного прохода нападающий ворвался в штрафную и, уложив на газон вратаря римского клуба, пробил в пустые ворота.



В начале второго тайма на поле после долгого отсутствия из-за травмы (а после и небольшой болезни) на поле вышел капитан «Ромы» Франческо Тотти, но спасти свою команду ему не удалось. Более того, на 77-й минуте римляне снова пропустили – заменивший на поле Круса, Мартинс забил третий гол. Все на что хватило гостей из столицы – гол престижа забил Шабани Нонда. Итог матча 3:1 в пользу «Интера». (Первый матч между командами завершился вничью 1:1).



Таким образом, «Интер» сохранил у себя почетный трофей (это уже пятый Кубок Италии в списке трофеев команды), а «Роме» остается сконцентрироваться на последнем матче серии А с «Миланом», сообщает «Советский Спорт».