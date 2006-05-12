«Золотой» матч «Динамо»-«Шахтер» обслужат те же англичане

После матча киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» состоялась встреча руководителей федерации футбола Украины, ПФЛ и президентов клубов. На встрече была дана высокая оценка судейской бригаде из Англии во главе со Стивом Беннетом.



Было поддержано предложение обратиться к этим арбитрам с просьбой провести решающий – «золотой» - матч в Кривом Роге. Руководители «Динамо» и «Шахтера» не возражали. Затем ФФУ обратилась непосредственно к судьям. Ассистенты арбитра сразу предупредили, что должны согласовать этот момент с руководством компаний, в которых они работают, поскольку не являются профессиональными ассистентами арбитра. К слову, в английской футбольной лиге работают в статусе профессионалов только главные арбитры. Четвертый арбитр отказался о участия в следующем матче по семейным обстоятельствам. Вместе с тем, главный рефери настоял на необходимости получить официальное разрешение от Ассоциации футбола Англии, который федерация футбола Украины уже получила. Руководство английского футбола в своем письме выразило удовлетворение профессиональными действиями своих соотечественников и дало согласие на командировку в Украину нового четвертого арбитра, сообщает федерация футбола Украины.



Сегодня 12 мая, состоится заседание Комитета арбитров и Инспекторского комитета ФФУ, на котором будут назначены делегат ФФУ, судейский наблюдатель ФФУ и утверждена бригада арбитров для проведения «золотого» матча.