Челси - Арсенал: прогнозы на финал Лиги Европы, шансы команд на успех

Челси- Арсенал: финал Лиги Европы 29.05.19 / УЕФА

Завтра футбольный мир узнает нового победителя Лиги Европы 2019. Как это не парадоксально, но за трофей поспорят две команды не только с одной страны, но и представители одного города - Лондона.

Уже сейчас многие специалисты верят в успех Челси, о чем свидетельствуют котировки на этот матч букмекеров.

В успех Арсенала верится с трудом, но у команды есть характер, и именитый тренер Унай Эмери. За плечами испанского специалиста три выигрыша Лиги Европы (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) с испанской Севильей. Касательно итальянского наставника Челси Мауриццио Сарри, то он большими трофеями похвастать не может. Возможно настало время ему ярко заявить о себе? Финал Лиги Европы 2019 покажет чья стратегия выиграет в этом матче.

У Арсенала проблемы в обороне

Арсеналу победа в Лиге Европы нужнее, потому что лондонцы сражаются не только за трофей, но и за путевку в Лигу чемпионов. Но у команды серьезные проблемы в обороне.

51 пропущенный гол – ужасный результат для команды, которая ставит цель пробиться в Лигу чемпионов. Отметим, что у Арсенала это худший показатель в чемпионате Англии с сезона 1983-1984, в котором лондонцы пропустили 60 голов. В чемпионате лондонцы вынимали мячи от всех команд АПЛ, и многие матчи заканчивали с хоккейным счетом.

Именно, из-за серьезных проблем в обороне канониры не сумели финишировать в Топ-4 чемпионата, что помешало им завоевать путевку в Лигу чемпионов. Остается только победить Челси в финальном матче Лиги Европы 2019, что даст им право квалифицироваться в главный европейский турнир.

В пользу Челси говорит статистика

Челси / REUTERS

Арсенал до этого ни разу не обыгрывал в еврокубках другой английский клуб. В шести сыгранных матчах канониры могут занести себе в актив лишь две ничьи. Три предыдущие встречи они проиграли – сперва на выезде Ливерпулю в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов 2007-2008, а затем дважды Манчестер Юнайтед в полуфинале этого же турнира розыгрыша 2008-2009 (0:1 - дома и 1:3 - в гостях).

Самое интересное, что перед этим было домашнее поражение именно от Челси в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов 2003-2004 со счетом 1:2. Первый матч завершился вничью 1:1.

Что касается аристократов, то в пассиве команды всего лишь 4 поражения в 17 еврокубковых матчах против английских команд. Челси даже установил рекорд Лиги Европы – беспроигрышная серия лондонцев в этом турнире насчитывает 17 поединков.

Прогнозы экспертов на финал Лиги Европы

Накануне матча Главред пообщался с известными украинскими футболистами.

"Финал Лиги Европы - это праздник для любого больельщика. Целый год мы следим за турниром, а завершающий матч - это вишенка на торте. Мне кажется, что опыт Уная Эмери поможет Арсеналу победить. На мой взгляд, именно какониры сядут на чемпионский трон Лиги Европы", - сказал Главреду обладатель Золотой бутсы 1994 года Олег Саленко.

А другой экс-динамовец Виктор Леоненко верит в успех Челси.

"У Арсенала - проблема в защитных редутах. Защитники не могут наладить свою игру и часто из-за них влетают нелепые голы. Мой прогноз - победа Челси", - сказал нам Виктор Леоненко.

Двухкратный победитель Кубка кубков в составе Динамо Анатолий Демьяненко ждет открытой игры на встречных курсах и будет болеть за красивый футбол.

"По правде говоря, мне симпатизируют оба клуба. И симпатии во время этого матча будут прикованы к обеим командам. Поэтому жду открытой игры с массой голевых моментов. Буду болеть за красивый, а главное результативный футбол", - сказал Анатолий Демьяненко

Где смотреть финал Лиги Европы

Украинские болельщики смогут посмотреть финал Лиги Европы 29 мая между Арсеналом и Челси в прямом эфире телеканала Футбол 2 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Челси - Арсенал смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

Главред проведет текстовую трансляцию финального матча ЛЕ 2019.