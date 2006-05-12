Японцы в свою футбольную сборную не верят

В апреле в Южной Корее и Японии были проведены опросы общественного мнения по поводу выступления сборных этих стран на ЧМ-2006 в Германии.



Как сообщает Reuters, корейские болельщики футбола весьма оптимистично расценивают шансы своей сборной: 42 процента респондентов уверены, что подопечным Дика Адвоката удастся повторить успех четырехлетней давности, когда Корея дошла до полуфинала мирового первенства. Одновременно с этим 64 процента опрошенных в Корее полагают, что сборная Япония не сможет преодолеть групповой этап турнира.



В самой Японии также не слишком верят в свою сборную: 20 процентов опрошенных не думают, что команде по силам выйти из группы, а 27 процентов считают, что Япония покинет ЧМ на стадии 1/8 финала. А вот сборной Южной Кореи японцы прочат хорошее будущее: лишь 12 процентов респондентов не видят своих соседей в числе 16 сильнейших команд мира, передает «Спорт Экспресс».



Отметим также, что интерес к предстоящему первенству в Южной Корее намного выше, чем в Японии: за турниром намерены следить 93 процента опрошенных корейцев и лишь 51 процент японцев.